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На стадионе «Машиностроитель» проходит фестиваль «Кубок Освобождения»

Спортивные мероприятия проходят на стадионе «Машиностроитель»

Более 300 спортсменов собрал на стадионе «Машиностроитель» фестиваль «Кубок Освобождения». Буквально на каждой площадке кипит спортивная жизнь: на главном поле соревнуются футболисты, за трибуной расположились лучники, в специальном шатре – шахматисты, в подтрибунном помещении – киберспортсмены.

Настоящий аншлаг на баскетбольной площадке. В соревнованиях по стритболу принимают участие 27 команд из городов Псковской области и Великого Новгорода. Также у всех желающих принимают нормативы ГТО.

«Приходите на стадион поболеть за спортсменов или испытать свои силы. Проведите праздник спортивно!» – поделился в своём Telegram-канале Борис Елкин, главы администрации города Пскова.

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