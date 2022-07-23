В Пскове торжественно открыли памятник, посвященный подвигу бойцов НКВД и воинов-саперов

12:30, 23 июля 2022, ПАИ

В Пскове прошла торжественная церемония открытия монумента в честь подвига бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта Андрея Костенко и воинов-саперов 50-ого отдельного инженерного батальона под командированием Героя Советского Союза Семёна Байкова.

В мероприятии приняли участие начальник регионального Управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов, заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов, комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев, глава администрации города Пскова Борис Ёлкин, депутат областного Собрания депутатов Алексей Севостьянов, ветераны, личный состав псковской Росгвардии, военнослужащие Псковского гарнизона и жители города.

Памятник установлен по инициативе Управления Росгвардии по Псковской области и поискового отряда «Застава», при поддержке областных и городских властей.

В ходе работы поисковиков и росгвардейцев на месте боя, был найден обломок моста, который использован при монтаже памятника.

Напомним, 8 июля 1941 года части Красной Армии отступали. Перед саперами стояла задача, после переброски войск через реку Великую взорвать мост. Пока группа саперов занималась минированием моста, по немцам вели огонь бойцы войск НКВД, в том числе, и с бронепоезда. В то время, они занимались охраной важных объектов железнодорожной инфраструктуры, включая мост.

Саперам успели осуществить подрыв. Мост обрушился в реку вместе с успевшими занять его немцами. Младший лейтенант Андрей Костенко и с еще девять бойцов 110-ого полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений, погибли, но задержали продвижение захватчиков.