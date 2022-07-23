Алексей Севастьянов выступил на открытии памятного знака в Пскове

15:20, 23 июля 2022, ПАИ

Активное участие в реализации задуманного - увековечения памяти сапёров и бойцов НКВД – принимал депутат областного Собрания Алексей Севастьянов. Около года назад к нему обратились поисковики отряда «След Пантеры» с просьбой оказать организационную и финансовую помощь.

«8 июля 1941 года наши бойцы выполняли свою задачу – защищали нашу Родину и наших граждан. Так было тогда, так есть сегодня, так будет всегда. Спасибо нашим защитникам. Вечная память и низкий поклон», - выступил на открытии памятного знака Алексей Севастьянов, депутат по избирательному округу №1.