Алексей Севастьянов выступил на открытии памятного знака в Пскове
Активное участие в реализации задуманного - увековечения памяти сапёров и бойцов НКВД – принимал депутат областного Собрания Алексей Севастьянов. Около года назад к нему обратились поисковики отряда «След Пантеры» с просьбой оказать организационную и финансовую помощь.
«8 июля 1941 года наши бойцы выполняли свою задачу – защищали нашу Родину и наших граждан. Так было тогда, так есть сегодня, так будет всегда. Спасибо нашим защитникам. Вечная память и низкий поклон», - выступил на открытии памятного знака Алексей Севастьянов, депутат по избирательному округу №1.
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