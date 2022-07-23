Губернатор Михаил Ведерников посетил фермерскую ярмарку в Пскове

13:07, 23 июля 2022, ПАИ

Михаил Ведерников и Борис Елкин посетили фермерскую ярмарку.

Глава региона поговорил с фермерами, обсудил, удобен ли для них такой формат. Фермеры поблагодарили губернатора за возможность реализовать свою продукцию и за комфортные «домики» – торговые ряды-палатки.

В ходе походов между палатками Михаил Ведерников попробовал мед и чай из исландского мха.

- Мох наш или исландский? – поинтересовался Михаил Ведерников.

- Мох наш, - подтвердили продавцы.

Губернатор приобрел продукцию Пыталовского и Печорского районов и Пскова.