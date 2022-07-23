Губернатор Михаил Ведерников посетил фермерскую ярмарку в Пскове
Михаил Ведерников и Борис Елкин посетили фермерскую ярмарку.
Глава региона поговорил с фермерами, обсудил, удобен ли для них такой формат. Фермеры поблагодарили губернатора за возможность реализовать свою продукцию и за комфортные «домики» – торговые ряды-палатки.
В ходе походов между палатками Михаил Ведерников попробовал мед и чай из исландского мха.
- Мох наш или исландский? – поинтересовался Михаил Ведерников.
- Мох наш, - подтвердили продавцы.
Губернатор приобрел продукцию Пыталовского и Печорского районов и Пскова.
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