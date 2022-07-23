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Василий Осипов: Открытие этого знака в очередной раз показывает, какую цену наши деды и прадеды заплатили за Великую Победу

Открытие нового памятника в Пскове

Ранее мы писали о том, что на берегу реки Великой у железнодорожного моста был открыт памятник, посвящённый подвигу бойцов НКВД и воинов-сапёров.

Уникальность конструкции заключается в том, что в основе памятника лежат подлинные части железнодорожного моста, который был взорван красноармейцами в июле 1941 года вместе с наступающими захватчиками. Элементы конструкции пролежали под водой более 80 лет и были подняты псковскими поисковиками из отряда «Застава» регионального поискового объединения «След «Пантеры» и росгвардейцами.

«Идея создания памятного знака родилась в управлении Росгвардии по Псковской области, – обратился к участникам церемонии открытия руководитель ведомства полковник полиции Игорь Иванов. – 8 июля 1941 года на этом рубеже был совершён подвиг. Под прикрытием бойцов войск НКВД, которые вели огонь по наступающим фашистским захватчикам, красноармейцы инженерного батальона производили минирование и подрыв железнодорожного моста. Это позволило на сутки задержать наступление оккупантов на Псков и дало возможность советским войскам отступить на новые рубежи». Начальник регионального управлении Росгвардии подчеркнул, что это был сложный, уникальный проект, и выразил уверенность, что новый памятник станет местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом защитников Отечества.

От лица областного правительства всех, кто участвовал в создании памятного знака, поблагодарил заместитель губернатора Василий Осипов. «Открытие этого знака в очередной раз показывает, какую цену наши деды и прадеды заплатили за Великую Победу. Их героизм, самоотверженность и беспримерная любовь к Родине должны сегодня стать нравственным ориентиром для каждого из нас. Символично, что очень много людей приложили усилия к созданию этого памятного знака», – сказал вице-губернатор.

Комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев от лица поисковиков области и всей страны выразил благодарность всем, кто «вложил в создание этого памятника душу и сердце». «Всё это делается для того, чтобы помнили. Давайте, помнить тех, кто отдал свои жизни за нашу жизнь сегодня и за независимость нашей Родины, за то, что мы имеем возможность жить, любить, работать, растить детей», – призвал поисковик.

Глава администрации Пскова Борис Елкин поздравил псковичей с 78-й годовщиной освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и обратил внимание на символизм того, что памятный знак открывается в День города. «Мы не забудем свою историю, и наши дети и внуки будут её помнить. Сейчас непростое время, и этот символизм поможет нам идти к победе, сплотиться и показать, что мы несокрушимы», – сказал градоначальник.

Торжественная церемония завершилась возложением к памятному знаку гирлянды славы и цветов.

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