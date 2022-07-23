«Сопрано Турецкого» побывали в гостях Псковского агентства информации

14:38, 23 июля 2022, ПАИ

Арт-группа «Сопрано Турецкого», чей концерт на Дне Пскова сегодня услышат псковичи на Октябрьской площади, пришла в гости в Псковское агентство информации и студию телеканала «Первый Псковский».

Участники арт-группы дали эксклюзивное интервью коллегам с «Первого Псковского», а также сыграли на пианино, которое стал новым арт-объектом. Девушки также оставили автограф на пианино.

Интервью с участницами выйдет на следующей неделе на «Первом Псковском».

Большой праздничный концерт на Октябрьской площади начнётся в 19:00 концертом псковской кавер-группы «Красивая». Далее в программе выступления арт-группы «Soprano Турецкого» и Елизаветы Матрешки с группой Drum & Jazz.

Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в сюжете ПАИ.

Напомним, что трансляция концерта будет проходить на странице ПАИ и в группе в соцсети «ВКонтакте».