ВИДЕО Царский пряник из Печорского района стал самым заметным претендентом на победу на Празднике псковского пирога

15:07, 23 июля 2022, ПАИ

Праздник псковского пирога стал одним из главных событий во время Дня города.

30 псковских хозяек, среди которых и профессиональные кулинары, и просто любители делать домашнюю выпечку, принесли свои пироги на суд жюри. Царский пряник, достигающий веса 20 кг, стал заметным претендентом на победу в фестивале.