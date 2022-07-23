ВИДЕО Царский пряник из Печорского района стал самым заметным претендентом на победу на Празднике псковского пирога
Праздник псковского пирога стал одним из главных событий во время Дня города.
30 псковских хозяек, среди которых и профессиональные кулинары, и просто любители делать домашнюю выпечку, принесли свои пироги на суд жюри. Царский пряник, достигающий веса 20 кг, стал заметным претендентом на победу в фестивале.
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