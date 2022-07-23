Самые маленькие участники фестиваля «Псковская уха 2022» получили призы
Соревнования «Псковской ухи 2022» для самых маленьких участников фестиваля окончены. Всех ждало награждение, вручение кубков, медалей и ценных призов.
Сопровождалось торжественное вручение наград вкусной ухой, играми и конкурсами, организованными спонсорами фестиваля.
Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
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