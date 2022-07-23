Самые маленькие участники фестиваля «Псковская уха 2022» получили призы

15:41, 23 июля 2022, ПАИ

Соревнования «Псковской ухи 2022» для самых маленьких участников фестиваля окончены. Всех ждало награждение, вручение кубков, медалей и ценных призов.

Сопровождалось торжественное вручение наград вкусной ухой, играми и конкурсами, организованными спонсорами фестиваля.

Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.