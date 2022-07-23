Мёд из Псковской области северяне увозят трёхлитровыми банками
Ярмарку фермеров в Пскове посетили не только гости из области, но и из других регионов страны.
Житель Мурманска поделился своими впечатлениями: «Ярмарка замечательная, понравился мёд, мясо очень хорошее. У нас в Мурманске такого нет, только рыба. Мёд от вас везут трёхлитровыми банками».
Напомним, что фермерскую ярмарку также посетил и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Подробнее о самой ярмарке можно узнать в нашем материале.
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