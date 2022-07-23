Жителей Пыталово с Днем освобождения района поздравила глава Пыталовского района Вера Кондратьева

16:13, 23 июля 2022, ПАИ

«Дорогие земляки, жители и гости города! С днем города!

Я от всей души поздравляю всех тех, кто здесь родился и вырос, кто приехал сюда и остался навсегда, кто своим трудом внес вклад в развитие города Пыталово, кто выбрал его местом, где можно встретить старость и посвятить время внукам, тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины.

В день рождения любимому городу желаю развития и процветания, интересных инвестиционных предложений и роста благосостояния. Замечательные, талантливые и трудолюбивые жители города Пыталово, оставайтесь настоящими хозяевами –рачительными, заботливыми и любящими.

Крепкого всем здоровья, праздничного настроения, славных дел и новых трудовых свершений, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! С праздником!» - поделилась в своем Telegram-канале Вера Кондратьева, глава Пыталовского района.