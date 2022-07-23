Профсоюзные активисты заняли первое место в регате «Псковская ладья»

15:59, 23 июля 2022, ПАИ

Сегодня, 23 июля, в День города, состоялась традиционная регата по гребле на байдарках и каноэ “Псковская ладья”.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа, в соревнованиях приняли участие представители профсоюзного Молодёжного совета и в составе команды DRAGON BOAT заняли первое место.

“Регата оставила огромное количество позитивных эмоций и адреналина, - поделилась впечатлениями участница состязаний Кристина Чёрная. - Спасибо большое за шанс принять участие в данном событии”.

“Я не первый раз участвую в регате и хотелось бы, чтобы подобных событий, связанных со спортом, было больше“, – отметил член Молодежного совета Юрий Валетов.