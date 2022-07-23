Островичи почтили память солдат и офицеров, погибших при освобождении их района

17:03, 23 июля 2022, ПАИ

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Сегодня, 23 июля, в городе Острове и районе проходят мероприятия, посвящённые 78-й годовщине освобождения города Острова и Островского района от немецко-фашистских захватчиков и 681-й годовщине со дня первого упоминания Острова в летописи.

Митинг, посвящённый столь значимому для Островщины событию, состоялся у памятного знака 146-й стрелковой дивизии, освобождавшей город Остров и Островский район от немецко-фашистских захватчиков (напротив СШ № 1).

На торжественном мероприятии присутствовали члены белорусской делегации — заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Андрей Одиночкин, генеральный директор СУ «Хоккейный клуб «Химик» Андрей Ильин, заместитель председателя комитета по финансам правительства Псковской области Владислав Бернадский, представители администрации Островского района, Совета ветеранов района, военнослужащие Островского гарнизона, жители и гости города Острова.

После заупокойной литии о всех воинах, павших при защите Островской земли, которую отслужил благочинный Островского округа отец Роман, перед собравшимися жителями выступил глава Островского района Дмитрий Быстров.

– Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб при освобождении города и района, и всех, кто погиб, защищая наше Отечество на фронтах Великой Отечественной войны. Мы находимся у памятных знаков, посвящённых воинам-освободителям — бойцам 146-й стрелковой дивизии, которые первыми ворвались в город 21 июля 1944 года. Мы вспоминаем Героя Советского Союза Тараса Степановича Рымара, командиров полков этой дивизии — Клименко, Волченко, Трегубова, конечно же, комдива Сергея Исаевича Карапетяна, всех, кто освобождал город Остров и нашу страну от фашистов. 26 миллионов наших соотечественников отдали жизни за победу в Великой Отечественной войне. Всем им вечная наша память, мы низко склоняем головы перед их подвигом.

Председатель Совета ветеранов Островского района Виктор Неизвестный напомнил о том, как освобождался город и район, и призвал молодёжь помнить о тех, кто принёс Победу на Островщину.

– День освобождения города Острова и Островского района стал великой радостью, которую переживали каждая семья, каждый человек. Это была радость, и скорбь, и память о тех, кто не вернулся с фронта. Поздравляю всех с этим великим событием! — сказал он.

Выступили перед островичами «Молодые росичи» из гимназии, после чего передали в дар ветеранам альбом с историей своей молодёжной организации.

Митинг завершился минутой молчания и возложением цветов к памятным знакам воинам-освободителям.