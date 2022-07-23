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Белорусские студенты получили сертификаты о прохождении обучения в «Летнем университете»

Студенты из Белоруссии прошли обучение на базе ПсковГУ. Фото пресс-службы ПсковГУ

В актовом зале Псковского государственного университета состоялось торжественное вручение сертификатов студентам из Беларуси о прохождении обучения в «Летнем университете».

– Огромное спасибо всем участникам, организаторам, кто делал этот проект. Мне кажется, что сегодняшняя последняя лекция показала, что всё, что мы делали, мы делали с любовью, – обратилась к присутствующим первый проректор вуза Ольга Серова. – На следующий год мы ожидаем, что количество участников из других государств увеличится, и надеемся, что совместно с вузами Республики Беларусь мы организуем новые проекты и на территории Российской Федерации, и на территории Беларуси, куда смогут поехать наши студенты.

Проректор по работе с молодёжью ПсковГУ Светлана Воднева подчеркнула, что над проектом работала большая команда и результат этой работы виден сегодня: студенты получили массу положительных эмоций и новых знаний.

– Сегодня у меня очень хорошая роль: не руководить, а поздравлять, благодарить и вручать, – добавила проректор. – Я вас поздравляю с тем, что «Летний университет» завершается и что дополнительные образовательные программы освоены. Благодарю вас за трудолюбие, усердие.

В торжественной обстановке Светлана Воднева вручила 90 студентам и 25 школьникам из Республики Беларусь свидетельства об освоении программ.

Напомним, федеральный проект «Летний университет», оператором которого является ПсковГУ, проходил на площадке 14 российских вузов. Координатором выступает Министерство науки и высшего образования РФ.

Участниками проекта стали более 700 студентов из девяти стран мира: из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Сирии, ДНР и ЛНР.

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Белорусские студенты получили сертификаты о прохождении обучения в «Летнем университете»

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