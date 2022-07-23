Михаил Ведерников: Наш общий долг - честным трудом приумножать переданное нам наследие

19:43, 23 июля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём города.

«Поздравляю жителей Пскова с 1119-м Днём рождения нашего любимого города! Псков хранит тысячелетнюю историю подвигов, достижений, свершений и открытий. Наш общий долг – честным трудом приумножать переданное нам наследие, воспитывать наших детей в уважении к русской истории, традициям и культуре, любить свою страну и родной край," - обратился к жителям и гостям Пскова Михаил Ведерников.

В своем обращении глава региона также благодарю каждого, кто вносит свой вклад в благоустройство города и сохранение его исторического облика, кто делает его привлекательным для туристов и комфортным для жителей.