В Зелёном театре Пскова состоялся праздничный концерт «Люблю тебя, мой город над Великой»
В Зелёном театре Пскова состоялся праздничный концерт «Люблю тебя, мой город над Великой».
Он начался с торжественного выноса Меча Победы, который был вручён Пскову - Городу Воинской славы в этом году Москве.
«Меч будет находиться в общем доступе, чтобы его могли увидеть все желающие. Место уже определено, но оно находится на реконструкции», рассказал глава администрации Пскова Борис Елкин.
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23 июля 2022
В Зелёном театре Пскова состоялся праздничный концерт «Люблю тебя, мой город над Великой»