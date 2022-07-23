В Зелёном театре Пскова состоялся праздничный концерт «Люблю тебя, мой город над Великой»

19:20, 23 июля 2022, ПАИ

В Зелёном театре Пскова состоялся праздничный концерт «Люблю тебя, мой город над Великой».

Он начался с торжественного выноса Меча Победы, который был вручён Пскову - Городу Воинской славы в этом году Москве.

«Меч будет находиться в общем доступе, чтобы его могли увидеть все желающие. Место уже определено, но оно находится на реконструкции», рассказал глава администрации Пскова Борис Елкин.