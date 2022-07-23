Ещё 30 человек заболели коронавирусом в Псковской области
За минувшие сутки в Псковской области коронавирусом заразилось 30 человек, выздоровело 8 пациентов. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.
Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразились 111 724 человека, 109 605 пациентов выздоровело, 1 878 человек умерло.
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23 июля 2022
Ещё 30 человек заболели коронавирусом в Псковской области