Главным атрибутом празднования Дня города в Острове стала окрошка

20:34, 23 июля 2022, ПАИ

Фестиваль традиционной русской кухни «Ах, окрошка» в Острове проводится уже не первый год, поделилась с Псковским агентством информации редакция газеты «Островские вести».

В этом году на стадионе нашли место для размещения своих блюд с окрошкой команды предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, школ и детских садов, комитетов и отделов администрации Островского района. Были участники даже из других городов, из Порхова например.

Представлены на суд жюри были самые разнообразные виды окрошек: на минеральной воде, на айране, кефире, окрошка с килькой, традиционная русская окрошка на квасе.

Команды делали презентации своих блюд, в которых использовали частушки, приговорки, игру на баяне, стихи и даже услуги зазывалы.

После дегустации окрошек на сцену пригласили всех участников. Глава Островского района Дмитрий Быстров поздравил островичей и непосредственных участников фестиваля. А потом прошла церемония награждения. Каждый участник получил грамоту администрации и подарок.

