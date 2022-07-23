Псковичи на праздничном концерте поют вместе с исполнителями

21:30, 23 июля 2022, ПАИ

Большой праздничный концерт под открытым небом на Октябрьской площади продолжается. Перед зрителями уже выступила псковская кавер-группа «Красивая». В данный момент перед жителями и гостями города выступает арт-группы «Soprano Турецкого». Горожане подпевают исполнителям. Впереди всех ждёт выступление Елизаветы Матрешки с группой Drum & Jazz.

Напомним, что Псковское агентство информации ведет прямую трансляцию в официальной группе агентства Вконтакте и на сайте ПАИ.