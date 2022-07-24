ВИДЕО Псковичи устраивают импровизированные концерты около редакции Псковского агентства информации

23:08, 23 июля 2022, ПАИ

Старое фортепиано, ставшее арт-объектом, притягивает к себе не только взгляды, но и талантливых музыкантов. Теперь возле редакции Псковского агентства информации всегда звучит музыка. Отметим, что музыкальное образование не требуется, ведь каждый может позволить себе создать звуковую импровизацию.

По словам коллег с телеканала «Первый Псковский», которые сейчас в редакции готовят материалы о праздновании Дня города, сегодня пианино особенно популярно. Музыка с улицы доносится раз в 10 минут.

Сделать инструмент особенным помогли псковские художники Александр Бушуев и Александр Николаев. Каждый желающий может сыграть на обновлённом пианино, которое теперь располагается по адресу Ленина, 6а.