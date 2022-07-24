Массовое караоке впервые проходит в Пскове
Псковичи и гости города вместе исполняют известные композиции во время большого концерта на Октябрьской площади в рамках празднования Дня города Пскова. О массовом караоке на концерте объявила Елизавета Матрешка во время своего выступления.
Как отметил Дмитрий Волхонов, если всё пройдёт по плану, то массовое караоке станет доброй традицией в День города.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
23 июля 2022
ВИДЕО Псковичи устраивают импровизированные концерты около редакции Псковского агентства информации