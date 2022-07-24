Массовое караоке впервые проходит в Пскове

22:32, 23 июля 2022, ПАИ

Псковичи и гости города вместе исполняют известные композиции во время большого концерта на Октябрьской площади в рамках празднования Дня города Пскова. О массовом караоке на концерте объявила Елизавета Матрешка во время своего выступления.

Как отметил Дмитрий Волхонов, если всё пройдёт по плану, то массовое караоке станет доброй традицией в День города.