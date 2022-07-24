«Очень классно, но хотелось бы «Любэ»: псковичи оценивают концерт в честь Дня города
На концерте под открытым небом собралось множество зрителей, а корреспонденты Псковского агентства информации узнают мнения горожан.
«Очень хотелось бы, чтобы в следующем году к нам приехала группа «Любэ», – поделилась мнением жительница города Пскова Евгения Михайлова с корреспондентом Псковского агентства информации. Также она отметила качественную подготовку мероприятия, продуманный стиль и талант местных групп.
Напомним, что совсем скоро на набережной реки Великой начнётся салют.
Не пропустите, начало залпов в 23:00.
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23 июля 2022
ВИДЕО Псковичи устраивают импровизированные концерты около редакции Псковского агентства информации