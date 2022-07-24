Михаил Ведерников: Ярмарка будет работать до октября по пятницам и субботам

23:49, 23 июля 2022, ПАИ

Фермерская ярмарка на пересечении улиц Карла Маркса и Воровского работала в течении двух дней в честь празднование Дня города Пскова.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава администрации Пскова Борис Елкин посетили фермерскую ярмарку выходного дня и пообщались с фермерами. На ярмарке были представлены товары и продукция из разных уголков Псковской области.

«Торговля идёт бойко – уже к полудню прилавки оказались полупустыми. С удовольствием пообщался с фермерами, попробовал и приобрёл продукты местных производителей. Всё очень качественно и вкусно, цены доступные», – поделился в своём Telegram-канале Михаил Юрьевич.

Как отметил глава региона, ярмарка будет работать до октября по пятницам и субботам. Необходимые корректировки будут внесены по мере сбора обратной связи.