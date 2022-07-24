Псковичей предупреждают о неблагоприятном явлении
Псковский гидрометцентр предупреждает псковичей о неблагоприятном явлении. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Сегодня, 24 июля, с 12:00 до 15:00 на юго-востоке Псковской области ожидаются грозы, местами ливни.
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