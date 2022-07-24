Ольга Страдница наступила по народному календарю

09:20, 24 июля 2022, ПАИ

24 июля наступила по народному календарю Ольга Страдница. В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, сообщает calend.ru.

Ольга была женой киевского князя Игоря. После того как у них появился сын Святослав, князя убили древляне. За это Ольга отомстила древлянам: сначала заманила послов в Киев и всех предала мучительной смерти, затем приказала сжечь город Искоростень, а жителей либо убить, либо отдать в рабство.

Наряду с этой легендой летописи свидетельствуют о том, что княгиня проводила своё время в заботах об устроении политической жизни страны. В житии говорится, что она управляла подвластными ей «областями русской земли не как женщина, но как сильный муж, твёрдо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов».

Княгиня приняла крещение в Константинополе с именем Елена. В Киев она вернулась с иконами и богослужебными книгами; многих обратила в веру, положила на Руси начало особенного почитания Пресвятой Троицы.

Страдницей Ольгу прозвали за то, что её именины на Руси приходились на самый разгар полевых работ. В это время в поля и луга выходили всей деревней. В этот день крестьяне молились святой Ольге о хорошей погоде, о милосердии к жнецам, о том, чтобы она дала возможность закончить работу раньше, чем рожь начнёт гнить.