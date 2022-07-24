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Праздничные мероприятия в честь Дня города 24 июля

24 июля продолжается празднование Дня города Пскова. Псковское агентство информации публикует программу праздничного дня на сегодня.

8:00–10:00. Божественная литургия в храмах города в честь памяти равноапостольной Ольги, великой княгини Российской.

10:00–12:00. Крестный ход от православных храмов города Пскова на Вечевую площадь.

10:00–15:00. Спортивный фестиваль «Кубок Освобождения» (стадион «Машиностроитель»). 

10:00–17:00. Первый Псковский всероссийский ежегодный фестиваль сёрфинга PskovSupFest (пляж, набережная реки Великой).

12:00–13:00. Торжественный молебен на Вечевой площади у Свято-Троицкого кафедрального собора (кремль).

12:00–12:30. Водосвятный молебен на родине святой равноапостольной Ольги, великой княгини Российской (посёлок Выбуты).

12:00–16:00. Восьмая ежегодная игровая площадка «Антивирусная эстафета» (сквер возле гостиницы «Рижская»). 

15:00–19:00. Народное гулянье «Псковский разгуляй» с участием творческих коллективов города и военного оркестра (сквер у Дома офицеров). 

20:00–22:00. Историческое шоу «Россия начинается здесь» (Зелёный театр). 

Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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