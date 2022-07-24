Праздничные мероприятия в честь Дня города 24 июля
24 июля продолжается празднование Дня города Пскова. Псковское агентство информации публикует программу праздничного дня на сегодня.
8:00–10:00. Божественная литургия в храмах города в честь памяти равноапостольной Ольги, великой княгини Российской.
10:00–12:00. Крестный ход от православных храмов города Пскова на Вечевую площадь.
10:00–15:00. Спортивный фестиваль «Кубок Освобождения» (стадион «Машиностроитель»).
10:00–17:00. Первый Псковский всероссийский ежегодный фестиваль сёрфинга PskovSupFest (пляж, набережная реки Великой).
12:00–13:00. Торжественный молебен на Вечевой площади у Свято-Троицкого кафедрального собора (кремль).
12:00–12:30. Водосвятный молебен на родине святой равноапостольной Ольги, великой княгини Российской (посёлок Выбуты).
12:00–16:00. Восьмая ежегодная игровая площадка «Антивирусная эстафета» (сквер возле гостиницы «Рижская»).
15:00–19:00. Народное гулянье «Псковский разгуляй» с участием творческих коллективов города и военного оркестра (сквер у Дома офицеров).
20:00–22:00. Историческое шоу «Россия начинается здесь» (Зелёный театр).
Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
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