Псковичи — о Дне города: Я просто в полном восторге

11:36, 24 июля 2022, ПАИ

23 июля состоялось празднование Дня города Пскова. Псковичи играли в шахматы, стреляли из лука, ходили в Луна-парк, пекли и ели пироги и многое другое. На главной сцене города состоялся концерт хора Soprano Турецкого, а также перед салютом свои песни исполнила псковская кавер-группа Dram&Jazz. Солистка группы, Лиза Матрёшка, также спела псковичам песни собственного сочинения группы. Корреспондент Псковского агентства информации спросил псковичей об их впечатлениях.

«Я в восторге от салюта, ещё учитывая тот факт, что в Пскове два года не проводилось ничего подобного в связи с ограничениями короновируса. Хор Soprano Турецкого просто великолепен, особенно «Ария», я просто в полном восторге. Сколько себя помню, всегда хожу на день города только ради салюта, а сегодня было куча эмоций, очень понравилось!» - поделилась псковичка Валерия Бугаева.

«День города отличный, праздником очень доволен! Давно не было таких салютов, спасибо большое администрации города, что устроили такой праздник! Из-за учебы приезжаю в Псков редко и очень рад, что сейчас в отпуске смог посетить такой праздник!» - поделился курсант военного училища Санкт-Петербурга.

Жители города также оценили трогательное исполнение песни «Сансара», которое Лиза Матрёшка посвятила своему отцу, умершему от COVID-19. В конце девушка спела фразу «ой, папа», которой нет в оригинальном тексте. Все псковичи подпевали песням.