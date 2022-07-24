SupFest станет ежегодным фестивалем в Пскове

12:14, 24 июля 2022, ПАИ

Всероссийский фестиваль сапсёрфинга PskovSupFest станет ежегодным в Пскове. В следующем году на соревнованиях появится команда администрации города. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

«Мы уже решили, что PskovSupFest станет ежегодным и будет достойным украшением Дня города Пскова! В следующем году выставим на соревнования команду администрации!» – написал Борис Елкин.

На городском пляже собралось более 100 участников из Пскова, Санкт-Петебурга, Москвы, Псковской и Ленинградской областей. Есть спортсмены, которые приехали командами. Некоторые из них только что вернулись из Ярославля, где проходят крупные всероссийские соревнования по сёрфингу.