Время для путешествий и праздники под открытым небом обсудят в новом выпуске «Псковского телеграма Online»

13:34, 24 июля 2022, ПАИ

Лето в самом разгаре. А значит, ещё много времени для путешествий и праздников под открытым небом. Об этом и поговорим в новом выпуске программы «Псковский телеграм Online» в прямом эфире в понедельник, 25 июля, в 9:00 мск.

Какие культурные мероприятия пройдут в регионе до конца лета и какие звёздные артисты примут в них участие, ведущим программы Надежде Назаренко и Антону Сергееву расскажет председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

А о том, как хорошо провести отпуск у нас в регионе, какие новые туристические объекты появились за последнее время, ведущие поговорят с председателем Псковского областного союза туриндустрии Светланой Барановой.

Смотрите на портале ПАИ и на официальной странице ПАИ в соцсети «ВКонтакте» 25 июля в 9:00, а в 11:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».