В Пскове прошли областные соревнования по воркаут-фристайлу с этапом Workout Games 2022

14:29, 24 июля 2022, ПАИ

В Пскове прошли открытые областные соревнования по воркаут-фристайлу с этапом Workout Games 2022. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

В мероприятии приняли участие спортсмены из разных районов Псковской области: из Невеля, Великих Лук, Пыталово, Струг Красных, Пскова, из Ленинградской области и города Санкт-Петербурга. Все участники были замотивированы на победу и показали свой уровень подготовки во фристайле и на полосе препятствий.

Всего соревнования посетило более 60 участников и 500 зрителей. На открытии мероприятия с приветственным словом выступили представители псковского областного воркаут-движения и судьи. Они пожелали всем участникам высоких результатов на соревновании и честного соблюдения правил в выполнении упражнений. Перед началом состязаний для зрителей и участников выступили взрослые и юные спортсмены, показав комбинации элементов на воркаут-площадке

Соревнования прошли в рамках проекта «Street Workout – сообщество твоего развития» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018», Псковского городского молодёжного центра, интернет-магазина спортивного питания Sport Nuts.