Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове прошли областные соревнования по воркаут-фристайлу с этапом Workout Games 2022

Фото: «Street Workout Pskov – Воркаут Псков»

В Пскове прошли открытые областные соревнования по воркаут-фристайлу с этапом Workout Games 2022. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

В мероприятии приняли участие спортсмены из разных районов Псковской области: из Невеля, Великих Лук, Пыталово, Струг Красных, Пскова, из Ленинградской области и города Санкт-Петербурга. Все участники были замотивированы на победу и показали свой уровень подготовки во фристайле и на полосе препятствий.

Всего соревнования посетило более 60 участников и 500 зрителей. На открытии мероприятия с приветственным словом выступили представители псковского областного воркаут-движения и судьи. Они пожелали всем участникам высоких результатов на соревновании и честного соблюдения правил в выполнении упражнений. Перед началом состязаний для зрителей и участников выступили взрослые и юные спортсмены, показав комбинации элементов на воркаут-площадке

Соревнования прошли в рамках проекта «Street Workout – сообщество твоего развития» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018», Псковского городского молодёжного центра, интернет-магазина спортивного питания Sport Nuts.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

24 июля 2022

В Пскове состоялся костюмированный заплыв sup-серферов
24 июля 2022

Соединение Луны с звездным скоплением Плеяды запечатлел псковский астроном-любитель

24 июля 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Молебен и крестный ход в честь равноапостольной княгини Ольги

24 июля 2022

Грозы и до +25 прогнозируют в Псковской области 25 июля

24 июля 2022

Продолжается строительство ФАПа в деревне Липец Великолукского района
24 июля 2022

В Пскове прошли областные соревнования по воркаут-фристайлу с этапом Workout Games 2022

24 июля 2022

В Псковском кремле прошла литургия в память о святой равноапостольной княгине Ольге

24 июля 2022

Время для путешествий и праздники под открытым небом обсудят в новом выпуске «Псковского телеграма Online»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...