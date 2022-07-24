Продолжается строительство ФАПа в деревне Липец Великолукского района

14:47, 24 июля 2022, ПАИ

Продолжается строительство ФАПа в деревне Липец Великолукского района. Об этом комитет по здравоохранению Псковской области сообщил в своём Telegram-канале.

На сегодняшний день завершён монтаж стен, залит пол, ведутся внутренние работы. В ближайшее время начнётся установка окон. ФАП будет построен в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.