Соединение Луны с звездным скоплением Плеяды запечатлел псковский астроном-любитель

16:03, 24 июля 2022, ПАИ

Соединение Луны со звездным скоплением Плеяды в ночь на 23 июля запечатлел псковский астроном-любитель Петр Митрофанов. Своими снимками он поделился в группе «АстроПсков».

Плеяды — рассеянное звёздное скопление и астеризм в созвездии Тельца. Это скопление — одно из ближайших к Земле и одно из наиболее ярких звёздных скоплений. Плеяды известны с древних времён и видны невооружённым глазом даже на городском небе. Скопление и самые яркие звёзды в нём названы в честь Плеяд — нимф из греческой мифологии.