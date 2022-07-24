Соединение Луны с звездным скоплением Плеяды запечатлел псковский астроном-любитель
Соединение Луны со звездным скоплением Плеяды в ночь на 23 июля запечатлел псковский астроном-любитель Петр Митрофанов. Своими снимками он поделился в группе «АстроПсков».
Плеяды — рассеянное звёздное скопление и астеризм в созвездии Тельца. Это скопление — одно из ближайших к Земле и одно из наиболее ярких звёздных скоплений. Плеяды известны с древних времён и видны невооружённым глазом даже на городском небе. Скопление и самые яркие звёзды в нём названы в честь Плеяд — нимф из греческой мифологии.
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