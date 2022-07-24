В Пскове состоялся костюмированный заплыв sup-серферов

16:17, 24 июля 2022, ПАИ

В Пскове состоялся костюмированный заплыв на реке Великой. Мероприятие прошло в рамках спортивного фестиваля PskovSupFest. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава администрации города Борис Елкин.

Напомним, что в Пскове проходит первый Всероссийский фестиваль sup-серфинга. Фоторепортаж с мероприятия — смотрите здесь. В эфире «7 НЕБО» идут прямые включения с праздника.