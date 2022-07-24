30 человек приняли участие в Празднике псковского пирога

17:38, 24 июля 2022, ПАИ

Самым главным событием Дня города Пскова по традиции стал конкурс на лучший пирог, в котором приняли участие 30 человек, от любителей до профессиональных кулинаров. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В парке Строителей развернулся Праздник псковского пирога. В День города в Пскове работало большое количество праздничных, спортивных, патриотических и развлекательных площадок. Целый день была программа, которая включала мастер-классы, дегустации и даже забег официантов. В Финском парке вырос целый развлекательный город с батутами, каруселями и развлечениями для детей.