Ремонт детской школы искусств в Дно в рамках нацпроекта продолжается
Капитальный ремонт здания детской школы искусств в Дно продолжается. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Дновец».
Директор школы искусств Вера Щепетина рассказала, что в данный момент завершена покраска фасада, идёт заливка отмостки, отремонтирована кровля, а после установки новых дверей будет произведен ремонт тамбура входной зоны. Сейчас подрядная бригада занимается ремонтом вентиляционной системы.
Напомним, что ремонт выполняется в рамках реализации федеральной программы «Культурная среда» национального проекта «Культура». На это направлено почти 9 миллионов рублей. Все работы планируется выполнить до 31 июля.
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Ремонт детской школы искусств в Дно в рамках нацпроекта продолжается