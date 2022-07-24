Ремонт детской школы искусств в Дно в рамках нацпроекта продолжается

18:28, 24 июля 2022, ПАИ

Капитальный ремонт здания детской школы искусств в Дно продолжается. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Дновец».



Директор школы искусств Вера Щепетина рассказала, что в данный момент завершена покраска фасада, идёт заливка отмостки, отремонтирована кровля, а после установки новых дверей будет произведен ремонт тамбура входной зоны. Сейчас подрядная бригада занимается ремонтом вентиляционной системы.



Напомним, что ремонт выполняется в рамках реализации федеральной программы «Культурная среда» национального проекта «Культура». На это направлено почти 9 миллионов рублей. Все работы планируется выполнить до 31 июля.