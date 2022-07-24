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Пенсионер из Порхова задаётся вопросом, почему в магазинах не выдают бумажные чеки

Фото ИФНС по Псковсокй области.

Порхович-пенсионер хочет прояснить ситуацию о выдаче бумажных чеках, сообщает Псковскому агентству информации редакция «Порховский вестник».

«Почему в некоторых магазинах Порхова продавцы спрашивают на кассе покупателей – нужен ли им чек. И тем, кто отвечает отрицательно, бумажный чек не дают. Разве так должно быть?», - спрашивает Николай Борисов.

Многие магазины списывают такое поведение на введенные весной санкции и дефицит бумаги, в том числе бумаги для кассовых аппаратов.

Начальник отдела оперативного Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Сергей Изергин пояснил, что дефицита бумаги не было и нет. Сергей Олегович уточнил, что по общему правилу при осуществлении расчётов продавец обязан выдать покупателю кассовый чек или отправить его в электронном виде на предоставленный до момента расчёта адрес электронной почты или абонентский номер. Если вы не получили то или другое, значит имеет место быть административное правонарушение. Либо продавец не применил контрольно-кассовую технику при расчёте, тогда по ч.2 ст.14.5 КоАП РФ ему грозит штраф (ИП не менее10 тысяч рублей, юрлицам не менее 30 тысяч). Либо продавец по кассе провёл, но чек не выдал и не выслал (тогда предупреждение или штраф ИП 2 тысячи рублей, юрлицам 10 тысяч рублей соответственно ч.6. ст.14.5 КОАП).

Для покупателя получение чека подтверждает реальность покупки и доказывает, что человек приобрел товар или оплатил услугу, и в случае необходимости может оформить возврат. Поэтому требовать чек – вполне законная мера.

 

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