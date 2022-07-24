Школьника из Палкинского района ждёт поездка в «Артек»

19:35, 24 июля 2022, ПАИ

Тихон Рехлов, учащийся Харлапковской школы, завоевал бронзовую медаль на соревнованиях областного летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций, сообщает Псковскому агентству информации газета «Льновод».



Тихон Рехлов занял третье место в многоборье во взрослой группе. Став кандидатом в сборную Псковской области для участия во Всероссийских соревнованиях в лагере «Артек», юноше предстояло успешно справиться в состязания по плаванию.

Нина Магерамова, учительница физической культуры в Харлапковской школе поделилась, что Тихон успешно справился с дистанцией 50 метров, опередив соперников. Теперь школьника ждёт поездка в лагерь «Артек», где в составе сборной команды Псковской области он примет участие во Всероссийских соревнованиях!