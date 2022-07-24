Аналог «Биг Мака» и «Макфлурри» появятся в ресторанах быстрого питания

19:56, 24 июля 2022, ПАИ

Гендиректор сети «Вкусно - и точка», ставшей альтернативой «Макдональдса», Олег Пароев рассказал, что в ресторанах быстрого питания появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлури». Об этом нам сообщают РИА Новости.

«В самое ближайшее время мы представим замену «Макфлурри», которую, надеемся, наши потребители оценят и абсолютно не заметят разницы. У нас есть определенные сложности (с заменой «Биг Мака»). Не сложности, а, я бы сказал, интересная задача по тому, как заменить этот соус, используя другие ингредиенты. Но тот продукт, который мы видели, внешне, по вкусу практически не будет, я думаю, отличаться от классического «Биг Мака"», – заявил Олег Пароев.

Ассортимент ресторанов «Вкусно – и точка» пополнится. Гендиректор сети уточнил, что вскоре в меню появится аналог детского набора «Хэпи Мил».