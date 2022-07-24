Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Аналог «Биг Мака» и «Макфлурри» появятся в ресторанах быстрого питания

"Вкусно и точка" представят аналоги старым позициям. Фото commons.wikimedia.org

Гендиректор сети «Вкусно  - и точка», ставшей альтернативой «Макдональдса», Олег Пароев рассказал, что в ресторанах быстрого питания появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлури». Об этом нам сообщают РИА Новости.

«В самое ближайшее время мы представим замену «Макфлурри», которую, надеемся, наши потребители оценят и абсолютно не заметят разницы. У нас есть определенные сложности (с заменой «Биг Мака»). Не сложности, а, я бы сказал, интересная задача по тому, как заменить этот соус, используя другие ингредиенты. Но тот продукт, который мы видели, внешне, по вкусу практически не будет, я думаю, отличаться от классического «Биг Мака"», – заявил  Олег Пароев.

Ассортимент ресторанов «Вкусно – и точка» пополнится. Гендиректор сети уточнил, что вскоре в меню появится аналог детского набора «Хэпи Мил».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

24 июля 2022

Историческое шоу «Россия начинается здесь» проходит в Пскове
24 июля 2022

Аналог «Биг Мака» и «Макфлурри» появятся в ресторанах быстрого питания
24 июля 2022

Школьника из Палкинского района ждёт поездка в «Артек»

24 июля 2022

Продолжается благоустройство общественной территории на улице Никольской в деревне Родина

24 июля 2022

Пенсионер из Порхова задаётся вопросом, почему в магазинах не выдают бумажные чеки

24 июля 2022

Ремонт детской школы искусств в Дно в рамках нацпроекта продолжается

24 июля 2022

Ещё 30 человек заразились COVID-19 за сутки в Псковской области
24 июля 2022

30 человек приняли участие в Празднике псковского пирога

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...