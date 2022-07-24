МЧС России: Обстановка в городе Сочи стабильная
Стихия, буйствующая в городе Сочи, стабилизируется, уровень воды в реках нормализовался, сообщает РИА Новости.
В региональном центре МЧС России сообщается, что подрядными организациями в Сочи проводятся работы по наведению порядка с привлечением механизированной уборочной и водооткачивающей техники.
«В настоящее время обстановка в городе Сочи стабильная. Уровень воды в реках нормализовался», – рассказали в ведомстве.
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