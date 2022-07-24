МЧС России: Обстановка в городе Сочи стабильная

21:11, 24 июля 2022, ПАИ

Стихия, буйствующая в городе Сочи, стабилизируется, уровень воды в реках нормализовался, сообщает РИА Новости.

В региональном центре МЧС России сообщается, что подрядными организациями в Сочи проводятся работы по наведению порядка с привлечением механизированной уборочной и водооткачивающей техники.

«В настоящее время обстановка в городе Сочи стабильная. Уровень воды в реках нормализовался», – рассказали в ведомстве.