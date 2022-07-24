Студент из Великих Лук стал финалистом проекта «Лига будущего»

22:39, 24 июля 2022, ПАИ

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Студент второго курса Великолукского механико-технического колледжа прошёл два этапа конкурса и стал финалистом проекта сбора лучших молодёжных идей «Лига будущего». Об этом Псковскому агентству информации сообщила редакция газеты «Великолукская правда. Новости».

Кирилл Шариков предложил новый способ сортировки мусора. Его идея заключается в бонусной системе наград при выполнении условий сортировки.

«Тема моего проекта – фильтрация мусора. В данный момент в большинство баков просто выкидывают мусор, и всё. В моём проекте предлагается по всей стране установить такие фандоматы, в которые человек не только складывает свой мусор, но и получает от этого какую-то выгоду. Можно сходить в театр на эти бонусы, можно получить скидку в магазине или просто денежное вознаграждение», – поделился юноша.

По мнению студента, так как сейчас больший упор идёт на реализацию пластика, то начать можно именно с пластиковых бутылок. «Поэтому, когда вы идёте по городу с бутылкой, если вам её некуда деть, просто кладёте в фандомат, и вам от этого ещё приходят бонусы», – комментирует Кирилл.

Стать одним из финалистов «Лиги будущего» не так сложно. Кирилл на составление заявок в двух этапах суммарно потратил полтора часа.

Одно такое оборудование по переработке стоит около 700 тысяч рублей. По мнению студента, для проверки целесообразность можно поставить в центре города один такой фандомат.

На вопрос, как буду считываться бонусы, Кирилл ответил, что после закидывания пластиковой бутылки в фандомат происходит система взвешивания и вам выдаётся чек, либо приходят бонусы на карту лояльности, либо выводится на экран смартфона QR-код.

У студента есть задумки для следующей «Лиги будущего», но они связаны с экономикой страны.

«На следующей «Лиге будущего» попробую предложить идею, которая вообще принадлежит моему другу: это снижение процентной ставки для молодых людей. Так как в основном сейчас берут с опытом работы, а молодым людям негде взять этот опыт, соответственно, и оплата труда меньше. Суть заключается в том, что если обычная ставка 11 %, то для молодых людей снизить её хотя бы до 7 %. Таким образом, больше людей будут брать эту рассрочку, например на квартиру. При небольшой заработной плате для молодого специалиста процентная ставка будет меньше. Тогда молодые люди смогут себе позволить рассрочку», – делится мыслями финалист проекта.