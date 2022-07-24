Юлия Пересильд поздравила псковичей с Днём города
Известная российская актриса и уроженка Пскова Юлия Пересильд поздравила жителей и гостей города с праздником, находясь на Международной космической станции. Об этом нам сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Актриса пожелала прославлять Псков и сохранять ту историю, которую мы уже имеем. «Прекрасной и талантливой молодёжи, новых памятников, новых сияний и новых фестивалей! Будьте здоровы в наше непростое время», – сказала Юлия Пересильд.
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