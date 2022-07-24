Одним из самых ярких фестивалей для островичей стал фестиваль красок
Юные островичи – участники фестиваля красок назвали его самым ярким фестивалем лета, сообщает Псковскому агентству информации газета «Островские вести».
Участников мероприятия всех возрастов на летней танцевальной площадке в парке Победы в День города ожидали танцы, море красок и любимая музыка. Несмотря на то что за несколько минут все были разноцветными с ног до головы, настроение было отличное. Все с нетерпением ждали пенной вечеринки, во время которой хлопья пены немного должны были смыть краску.
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