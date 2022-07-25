В РФ вступил в силу закон об изъятии автомобилей у нарушителей ПДД
25 июля в силу вступают поправки, которые позволяют изымать в пользу государства транспортные средства нарушителей Правил дорожного движения, сообщает Коммерсантъ.
Российские автомобилисты впервые столкнутся с такой санкцией. Она будет применяться как наказание за неоднократные проезды на красный свет, выезды на встречную полосу и езду с подложными номерами.
Уголовное преследование и конфискация машины ждут нарушителей, которые ранее пренебрегали правилами и были лишены за это прав. Наказание будет зависеть от количества и видов нарушений, которые он совершил.
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