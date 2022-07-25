В РФ вступил в силу закон об изъятии автомобилей у нарушителей ПДД

08:32, 25 июля 2022, ПАИ

25 июля в силу вступают поправки, которые позволяют изымать в пользу государства транспортные средства нарушителей Правил дорожного движения, сообщает Коммерсантъ.

Российские автомобилисты впервые столкнутся с такой санкцией. Она будет применяться как наказание за неоднократные проезды на красный свет, выезды на встречную полосу и езду с подложными номерами.

Уголовное преследование и конфискация машины ждут нарушителей, которые ранее пренебрегали правилами и были лишены за это прав. Наказание будет зависеть от количества и видов нарушений, которые он совершил.

