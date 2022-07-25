Синоптики прогнозируют ливни с грозами в Псковской области
В Псковской области в ближайшие дни ожидаются ливни. Вероятно, они будут сопровождаться грозами и порывами ветра, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Непогода настанет целый ряд регионов России: Брянскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую области, Крым и Приморский край.
«Осадки прогнозируются к западу от Москвы. В Брянской, Орловской, Курской областях ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер до 18 м/с в понедельник. В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях ливневый дождь, гроза, ветер до 18 м/с будут с 25 по 27 июля», - сообщил он.
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