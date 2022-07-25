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Общество

ВИДЕО Дневник празднования Дня города. День второй

 

Корреспондент Псковского агентства информации Никита Черкашин во второй день празднования Дня города Пскова пообщался с псковичами и организаторами. Об этом – во втором выпуске дневника.

Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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