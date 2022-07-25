Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Встреча с детской писательницей из Санкт-Петербурга Анной Ремез прошла в национальном парке «Себежский»

22 июля в Зелёном квартале национального парка «Себежский» прошла встреча с детской писательницей и переводчиком из Санкт-Петербурга, лауреатом премии «Новая детская книга» Анной Ремез.

Вместе с ребятами Анна Ремез прочитала отрывки из своих книг «Шоколадный хирург» и «Стражи белых ночей».

Кроме того, писательница приоткрыла детям тайну сюжета своей новой книги, герои которой живут в Озерявках, из серии «Заповедные истории». В конце встречи ребята нарисовали главного героя её новой книги «Волшебная шишка» – Себежка. В качестве подарка Анна Ремез вручила несколько своих книг сотрудникам детской библиотеки Себежа.

Также гости встречи поразгадывали загадки, поучаствовали в различных мастер-классах и получили памятные подарки.

Создавали прекрасное настроение ведущие мастер-классов по травам и набойке на ткань Екатерина Тюрягина и Валентина Григорьева. Все участники прикладного мастер-класса унесли домой готовые изделия с красивыми рисунками. Чтобы послушать рассказ о травах, собранных на территории национального парка «Себежский», и попробовать разные виды травяных сборов, ребята выстраивались в очереди. 

По сложившейся традиции праздник завершился стрельбой из рогаток по шарикам, а самые неутомимые отправились гулять по тропам Зелёного квартала. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 июля 2022

День чтения вслух «Живая классика» прошел в Пскове
25 июля 2022

Встреча с детской писательницей из Санкт-Петербурга Анной Ремез прошла в национальном парке «Себежский»
25 июля 2022

Какие культурные мероприятия пройдут в Псковской области в августе
25 июля 2022

Фестиваль в честь певицы Ольги Сергеевой пройдёт в Усвятском районе 30 июля
24 июля 2022

ВИДЕО Псковичи зажгли фонари во время выступления Яна Осина
24 июля 2022

Юлия Пересильд поздравила псковичей с Днём города
24 июля 2022

Историческое шоу «Россия начинается здесь» проходит в Пскове
24 июля 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Хор «Soprano Турецкого»


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...