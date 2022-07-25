Встреча с детской писательницей из Санкт-Петербурга Анной Ремез прошла в национальном парке «Себежский»

12:01, 25 июля 2022, ПАИ

22 июля в Зелёном квартале национального парка «Себежский» прошла встреча с детской писательницей и переводчиком из Санкт-Петербурга, лауреатом премии «Новая детская книга» Анной Ремез.

Вместе с ребятами Анна Ремез прочитала отрывки из своих книг «Шоколадный хирург» и «Стражи белых ночей».

Кроме того, писательница приоткрыла детям тайну сюжета своей новой книги, герои которой живут в Озерявках, из серии «Заповедные истории». В конце встречи ребята нарисовали главного героя её новой книги «Волшебная шишка» – Себежка. В качестве подарка Анна Ремез вручила несколько своих книг сотрудникам детской библиотеки Себежа.

Также гости встречи поразгадывали загадки, поучаствовали в различных мастер-классах и получили памятные подарки.

Создавали прекрасное настроение ведущие мастер-классов по травам и набойке на ткань Екатерина Тюрягина и Валентина Григорьева. Все участники прикладного мастер-класса унесли домой готовые изделия с красивыми рисунками. Чтобы послушать рассказ о травах, собранных на территории национального парка «Себежский», и попробовать разные виды травяных сборов, ребята выстраивались в очереди.

По сложившейся традиции праздник завершился стрельбой из рогаток по шарикам, а самые неутомимые отправились гулять по тропам Зелёного квартала.