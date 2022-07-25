Назван средний чек туриста в Псковской области

09:19, 25 июля 2022, ПАИ

Средний чек туриста в Псковской области составляет 4-6 тысяч рублей в зависимости от места размещения. Об этом сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова в эфире «Псковского телеграма Online» 25 июля.

Светлана Баранова также рассказала, что новый туристический объект – деревня староверов в Красногородском районе – пользуется популярностью. «Туристы ездят туда с удовольствием», – отметила спикер.

Среди псковских маршрутов лидерами являются Талабские острова, усадьба Ореховно, Пушкинские Горы, Изборск и Печоры.