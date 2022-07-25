Фестиваль в честь певицы Ольги Сергеевой пройдёт в Усвятском районе 30 июля

09:34, 25 июля 2022, ПАИ

Областной фольклорный фестиваль «Знак Русского», посвящённый 100-летию фольклорной исполнительницы Ольги Сергеевой, состоится 30 июля в деревне Церковище Усвятского района. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в новом выпуске программы «Псковский телеграм Online» 25 июля.

«В Церковище рядом с её домом будет установлена сцена, порядка 300 человек будет участвовать в концерте», – отметила она и добавила, что в фестивале примет участие Владимир Девятов с группой «Ярмарка», а также приедет большое количество фольклорных коллективов.

Отметим, что в настоящее время репертуар Ольги Сергеевой используют молодые фольклористы, её песни исполняет Пелагея. Аранжировку песни «Кумушки» представили на открытии III Международного кинофестиваля «Западные ворота».