Лазерные спектакли планируют показать псковичи в Дербенте

09:40, 25 июля 2022, ПАИ

В августе в Дербенте (Дагестан) планируется показать лазерные спектакли из Пскова, в том числе и про Петра I. Сейчас Псков поддерживает связи с городами-побратимами Дербентом и Витебском. Об этом заявила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире шоу «Псковский телеграм Online» 25 июля.

Кроме того, Ольга Тимофеева рассказала, что в поддержку внутреннего туризма в Псковской области состоится проект «Хороша родная», в рамках которого пройдут концерты группы «Корни» и Виктории Дайнеко.

Председатель комитета по культуре также отметила, что в Пскове продумывается организация фестиваля уличных музыкантов. Ольга Тимофеева уверена, что эногастрономическая ярмарка «Виноград» показала, что множество музыкантов хотят выступать в городе на подобных мероприятиях.

«Это востребованный формат, думаю, что на следующий год мы продумаем такое мероприятие», – заключила Ольга Тимофеева.