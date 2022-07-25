В России приступили к разработке заданий для ЕГЭ-2023

09:49, 25 июля 2022, ПАИ

ФИПИ приступил к разработке заданий для ЕГЭ-2023, основываясь на результатах экзаменов, полученных выпускниками в этом году, сообщает Telegram-канал регионального комитета по образованию.

Изменения в КИМ [контрольно-измерительный материал. – Прим. ПАИ] будут объявлены до 1 сентября 2022 года.

Во время проведения ЕГЭ в 2023 году содержание федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), которые вводятся в школах с начала учебного года, не будет учтено.

Определённый перечень изменений в экзаменационных заданиях был разработан Федеральным институтом педагогических измерений в 2021 году. В 2022 году в каждом предмете обновилось от четырёх до шести заданий.