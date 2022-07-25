В конце 2022 года возобновят печать десятирублёвых купюр

09:53, 25 июля 2022, ПАИ

В связи с тем что стоимость металла за последние годы выросла, а технологии производства бумажных денег усовершенствовались, Центробанк планирует до конца 2022 года возобновить печать десятирублёвой купюры образца 1997 года, выпуск которой прекратили в 2013 году. Об этом «Известиям» сообщил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов.

В нулевые годы, по словам зампреда, десятирублёвые банкноты пользовались большим спросом, но быстро изнашивались. Из-за этого было принято решение заменить их на монеты. Он отметил, что на данный момент технологии позволяют лакировать купюры, что позволяет увеличить срок их службы на 30 %.

В Центробанке также обсуждается вопрос возвращения пятирублёвых купюр, которые прекратили выпускать в 1998 году. Сергей Белов подчеркнул, что купюры и монеты по пять и десять рублей будут вместе находиться в обороте.